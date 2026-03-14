Il tecnico Marcolini skiman d’oro

Il tecnico Marcolini è stato premiato come miglior skiman d’oro. La direttrice responsabile Agnese Pini ha curato il fascicolo, con la collaborazione in redazione di Doriano Rabotti e Paolo Grilli. La cerimonia si è svolta oggi, coinvolgendo professionisti del settore e appassionati di sport invernali. L’evento ha attirato l’attenzione di pubblico e media presenti alla premiazione.

Direttrice responsabile Agnese Pini Fascicolo a cura di Doriano Rabotti In redazione Paolo Grilli, Massimo Selleri, Gabriele Tassi Hanno collaborato Giuseppe Crescibene, Davide Grassi, Lorenzo Longhi, Franco Morabito, Antonio Petrucci, Enrico Salvadori, Marina Santin, Alessandro Trebbi, Leo Turrini Registrazione Tribunale Bologna n. 8504 del 14012019. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Articoli correlati Marcolini, skiman record: "Oltre ogni aspettativa"Il trenta per cento delle medaglie conquistate dalla Norvegia in queste Olimpiadi ha i suoi sci ai piedi. Leggi anche: "Tabanelli stratosferica». Zizzi, il primo tecnico: "Un talento smisurato e una famiglia d’oro»