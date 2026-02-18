Tabanelli stratosferica Zizzi il primo tecnico | Un talento smisurato e una famiglia d’oro
Pier Francesco Zizzi ha definito Tabanelli “stratosferico” dopo la sua prestazione, evidenziando che il suo talento è evidente e che la sua famiglia lo sostiene da sempre. Zizzi, che ha seguito da vicino la gara, ha anche elogiato Flora, sottolineando il suo bronzo come un risultato eccezionale. Il tecnico ha parlato con entusiasmo della crescita dei giovani e dell’importanza di avere un ambiente familiare solido alle spalle.
"Flora? Un bronzo stratosferico". Musica e parole di Pier Francesco Zizzi, 47 anni, originario di Cesena e bolognese acquisito. Pier Francesco, che è presidente e tecnico dell’Alto Reno 20.20, è stato uno dei primi allenatori di Flora Tabanelli. Così legato a Flora da essere ’volato’ a Livigno, l’altro giorno, per assistere all’impresa di Flora, capace di mettersi al collo una storica medaglia di bronzo, a dispetto di un ginocchio ’rotto’. "Il primo contatto visivo con Flora – racconta Pier Francesco – deve essere stato quando lei aveva 3-4 anni. Sono stato macchinista di seggiovia, poi responsabile della ’Direttissima’ che porta al rifugio gestito dai genitori di Flora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
