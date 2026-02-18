Tabanelli stratosferica Zizzi il primo tecnico | Un talento smisurato e una famiglia d’oro

Pier Francesco Zizzi ha definito Tabanelli “stratosferico” dopo la sua prestazione, evidenziando che il suo talento è evidente e che la sua famiglia lo sostiene da sempre. Zizzi, che ha seguito da vicino la gara, ha anche elogiato Flora, sottolineando il suo bronzo come un risultato eccezionale. Il tecnico ha parlato con entusiasmo della crescita dei giovani e dell’importanza di avere un ambiente familiare solido alle spalle.