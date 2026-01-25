Roberto De Zerbi, recentemente al centro di discussioni per le sue dichiarazioni, ha commentato il rapporto con i giornalisti francesi. Tra tensioni e incomprensioni, il tecnico del Marsiglia ha espresso considerazioni sulla sua percezione e sulle possibili soluzioni, come l’ipotesi di ottenere il passaporto francese. Una riflessione che apre uno sguardo sulle sfide di un allenatore straniero in un ambiente competitivo e complesso come quello del calcio francese.

Permaloso? Forse, ma tutti gli allenatori lo sono. Di fatto, però, tra Roberto De Zerbi ed i giornalisti francesi il feeling non è mai scattato, specialmente dopo le critiche ricevute per le ultime prestazioni del suo Marsiglia. Ieri ha battuto il Lens già primo in classifica e il tecnico bresciano, che Napoli ricorda bene come uno dei fantasisti più illuminati anche se in anni non proprio da incorniciare, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe come ricorda Le Parisien: De Zerbi: «Forse per essere trattato meglio devo prendere il passaporto francese». “«Dovrei prendere il passaporto francese, potresti dire qualcos’altro», ha risposto al giornalista che lo intervistava nel programma post-partita di Ligue 1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Zerbi: «Forse per farmi trattare meglio devo prendere il passaporto francese»

Leggi anche: De Zerbi: «Il calcio francese è molto sottovalutato, domenica ho visto Brest-Lione e non Milan-Roma»

