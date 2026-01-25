De Zerbi | Forse per farmi trattare meglio devo prendere il passaporto francese

Da ilnapolista.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto De Zerbi, recentemente al centro di discussioni per le sue dichiarazioni, ha commentato il rapporto con i giornalisti francesi. Tra tensioni e incomprensioni, il tecnico del Marsiglia ha espresso considerazioni sulla sua percezione e sulle possibili soluzioni, come l’ipotesi di ottenere il passaporto francese. Una riflessione che apre uno sguardo sulle sfide di un allenatore straniero in un ambiente competitivo e complesso come quello del calcio francese.

Permaloso? Forse, ma tutti gli allenatori lo sono. Di fatto, però, tra Roberto De Zerbi ed i giornalisti francesi il feeling non è mai scattato, specialmente dopo le critiche ricevute per le ultime prestazioni del suo Marsiglia. Ieri ha battuto il Lens già primo in classifica e il tecnico bresciano, che Napoli ricorda bene come uno dei fantasisti più illuminati anche se in anni non proprio da incorniciare, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe come ricorda Le Parisien: De Zerbi: «Forse per essere trattato meglio devo prendere il passaporto francese». “«Dovrei prendere il passaporto francese, potresti dire qualcos’altro», ha risposto  al giornalista che lo intervistava nel programma post-partita di Ligue 1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

de zerbi forse per farmi trattare meglio devo prendere il passaporto francese

© Ilnapolista.it - De Zerbi: «Forse per farmi trattare meglio devo prendere il passaporto francese»

Leggi anche: De Zerbi: «Il calcio francese è molto sottovalutato, domenica ho visto Brest-Lione e non Milan-Roma»

Robinio Vaz a un passo della Roma: chi è il giovane attaccante francese ‘mandato’ da De ZerbiRobinio Vaz, giovane attaccante francese, si avvicina alla Roma.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: De Zerbi: Bisogna stare zitti quando si parla di Fabregas, dispiace per come lo trattano. Solo cattiverie; Capello attacca De Zerbi senza giri di parole: Non posso accettare quello che ha detto; Lazio, Cataldi: Guardavo le gare dei miei compagni dallo spogliatoio della Fiorentina. Immobile sottovalutato, Sarri un maestro; Amici 25, l’esodo continua: Valentina molla tutto e va via (ma forse torna).

de zerbi forse perTris del Marsiglia, De Zerbi al veleno: Se fossi francese, la stampa sarebbe più contentaRoberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, ha commentato così - come riportato da RMC Sport - il successo per 3-1 ottenuto in serata contro il Lens:. tuttomercatoweb.com

de zerbi forse perCriticato perché non vince ma rispettato per il lavoro svolto: cosa ne sarà di De Zerbi?Ci sono allenatori che vengono giudicati dai trofei, e altri che vengono riconosciuti dai loro colleghi. Roberto De Zerbi appartiene senza dubbio alla. tuttomercatoweb.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.