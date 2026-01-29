La stampa francese non risparmia critiche al Marsiglia di De Zerbi. La Provence definisce la squadra

Duro è il risveglio, anche sui titoli e i commenti dei giornali, per il Marsiglia di Roberto De Zerbi, rientrato negli spogliatoi ieri sera con l'idea di fare i play off, nonostante il tonfo a Bruges, e poi eliminato al 98' di Benfica-Real Madrid, dal gol del 4-2 del portiere di Mourinho, Trubin. E così quella che poteva essere una qualificazione a portata si è trasformata in disfatta. Dal quotidiano La Provence all'Equipe, ai media online, le stroncature sono inevitabili: “Ridicoli” titola in prima pagina il giornale marsigliese, dando il tono della gogna che accompagnerà nelle prossime ore la banda di De Zerbi che già ieri sera evocava un sentimento di “vergogna”, puntando il dito, come il d. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Penosi", "Zimbello d'Europa": dopo Trubin, anche la stampa francese infila il Marsiglia di De Zerbi

Approfondimenti su Marsiglia De Zerbi

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, si è confrontato con i giornalisti dopo la vittoria sul Lens, sottolineando con fermezza il suo orgoglio italiano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

L'EVENTO È STATO LO ZIMBELLO DELLO SPORT Nick Kyrgios, numero 671 del ranking ATP maschile, ha sconfitto Aryna Sabalenka, la numero uno tra le donne, in una partita denominata “la Battaglia dei sessi”. L'incontro è stato caratterizzato dalla facebook