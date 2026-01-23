Giovanni Calvario a Come States? Netflix narcisismo e soft-power americano

In questa puntata di Come States?, Eleonora Tomassi intervista Giovanni Calvario, figura nota nel panorama Netflix italiano. Si analizza come le piattaforme americane influenzino l’immaginario collettivo, i modelli sociali e le dinamiche di narcisismo, contribuendo a un nuovo modo di percepire e costruire l’identità individuale e collettiva. Un approfondimento sul ruolo del soft power statunitense nel contesto culturale contemporaneo.

Nella nuova puntata di Come States?, Eleonora Tomassi dialoga con Giovanni Calvario — uno dei protagonisti più discussi della serialità italiana targata Netflix — per decifrare un fenomeno che va oltre l'intrattenimento: come le piattaforme americane stanno ridefinendo immaginario, pubblico e modelli sociali. Si parte dall'esperimento Love is Blind: successo di massa, meme, “hate economy” e un interrogativo culturale non banale — perché in Italia ha funzionato così bene? Dall'anonimato alla celebrità istantanea: cosa cambia quando il pubblico ti osserva, ti giudica e ti amplifica? E come si sopravvive agli haters in un mercato che vive di esposizione permanente? Al centro anche il ruolo degli Stati Uniti e della loro industria audiovisiva: Netflix come nuovo soft power, le serie come nuova narrativa globale e la frattura culturale fra Italia e America nella concezione di pubblico, autenticità e mercato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

