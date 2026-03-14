In Italia, la presenza della giustizia nella scena mediatica è particolarmente forte rispetto ad altri Paesi europei. Il sì rafforza il ruolo del giudice e del procedimento rispetto all'influenza dei pubblici ministeri. La discussione pubblica si concentra spesso sulla dinamica tra le figure giudiziarie e la copertura mediatica, evidenziando come la percezione del sistema giudiziario sia influenzata dall'attenzione dei media.

In nessun Paese d’Europa c’è una così incombente presenza della giustizia nella scena mediatica come in Italia. Per alcune frange minoritarie dei magistrati – non certo la maggioranza di quelli che amministrano quotidianamente e in silenzio la giustizia – la funzione giudiziaria è intesa come una specie di vigilanza e contropotere in nome di generici valori costituzionali, quando non direttamente di valori etici sostenuti da un’interpretazione estensiva di norme generali e speciali. Nessuno ci fa più tanto caso, ma ci siamo abituati a una presenza mediatica ed extra processuale di alcuni pubblici ministeri che sono anche scrittori e opinionisti nei talk show. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il Sì rafforza il giudice e il processo rispetto all’invadenza mediatica del Pm

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