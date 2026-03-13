L'Assemblea nazionale del Senegal ha approvato all’unanimità un nuovo provvedimento che prevede l’incremento delle pene per i rapporti omosessuali, portando la condanna da cinque a dieci anni di carcere. La decisione riguarda le persone coinvolte in atti di natura sessuale tra individui dello stesso sesso e rappresenta un inasprimento delle sanzioni previste in precedenza.

L’Assemblea nazionale del Senegal ha approvato all’unanimità un inasprimento delle pene per i rapporti omosessuali, fissando una condanna da cinque a dieci anni di reclusione. Il provvedimento, che deve ancora ricevere la firma presidenziale di Bassirou Diomaye Faye, introduce sanzioni severe anche sostiene pubblicamente i diritti LGBTQ+ o finanzia iniziative correlate. La nuova normativa raddoppia la pena massima prevista dal codice penale esistente dal 1966, definendo le relazioni tra persone dello stesso sesso come atti contro natura. Oltre alla detenzione, sono state introdotte multe che possono arrivare fino a dieci milioni di franchi CFA, equivalenti a circa 16. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senegal: 10 anni di carcere per l’omosessualità

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Mio Nonno mi raccontava di quella volta del Padre, figlio e il Senegal. #nonno #dialetto #bolognese #parlareindialetto #bologna - facebook.com facebook