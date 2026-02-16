Docente aggredito a Foggia Sasso FN invoca la legge che inasprisce le pene per chi usa violenza contro il personale scolastico Il genitore ha colpito l’insegnante dopo un rimprovero alla figlia
Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale, ha denunciato l’aggressione a un insegnante di Foggia, avvenuta dopo un rimprovero a una studentessa. Il genitore ha colpito l’insegnante con un pugno, scatenando una reazione violenta nel corridoio della scuola. Sasso chiede di rafforzare le leggi per fermare queste aggressioni e proteggere il personale scolastico.
Il deputato Rossano Sasso, capogruppo di Futuro Nazionale in Commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera, è intervenuto sull'aggressione subita da un docente di lingua e letteratura straniera presso un istituto tecnico di Foggia.
Violenza verso i docenti, la legge produce la prima sentenza: un anno e otto mesi a un genitore. Sasso: “Il docente rappresenta lo Stato, chi lo aggredisce offende tutti noi”
Per la prima volta, una sentenza stabilisce una pena concreta in materia di violenza contro i docenti.
Docente schiaffeggiato a Foggia, arriva la telefonata di Valditara: solidarietà e tutele legali per il personale scolastico
Il ministro Valditara ha chiamato il docente schiaffeggiato a Foggia, dopo che l'uomo è stato aggredito durante una lezione.
Il ministro Valditara chiama il docente aggredito a Foggia. Vicinanza e solidarietà. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha contattato telefonicamente il professore aggredito.
Foggia, aggressione a scuola: padre schiaffeggia docente dopo un rimprovero alla figlia. Docente aggredito dal padre di una studentessa dopo un rimprovero in classe all'Istituto Einaudi. Sette giorni di prognosi.
