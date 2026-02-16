Docente aggredito a Foggia Sasso FN invoca la legge che inasprisce le pene per chi usa violenza contro il personale scolastico Il genitore ha colpito l’insegnante dopo un rimprovero alla figlia

Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale, ha denunciato l’aggressione a un insegnante di Foggia, avvenuta dopo un rimprovero a una studentessa. Il genitore ha colpito l’insegnante con un pugno, scatenando una reazione violenta nel corridoio della scuola. Sasso chiede di rafforzare le leggi per fermare queste aggressioni e proteggere il personale scolastico.