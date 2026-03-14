Oggi alle 17.30, nella sala Bertini di piazza Pizzigoni, si terrà la presentazione del libro

Sarà presentato oggi alle 17.30 nella sala Bertini in piazza Pizzigoni, il libro Personaggi Toscani di Franco Polidori, a cura dell’associazione Fiera del Libro Toscano in collaborazione con molte associazioni e persone del territorio. Polidori era infatti molto stimato e apprezzato a San Miniato Basso, paese nativo e dove ha lasciato una traccia indelebile con i suoi scritti e le sue pubblicazioni. E "Personaggi Toscani" raccoglie, tra i tanti racconti contenuti, molte storie di "pinocchini", ritratti tipici di chi ha vissuto negli anni nel paese, caratterizzandosi spesso con il soprannome derivante dai genitori o dall’attività che svolgeva. Personaggi Toscani è una pubblicazione che esce postuma e che è stata presentata per la prima volta a San Miniato a novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ricordo di Polidori: "Le sue storie"

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