Foligno e le sue storie Cronache di una città

Foligno si racconta attraverso le sue vicende quotidiane, tra vicoli e piazze che conservano ricordi e tradizioni. Le cronache locali offrono uno sguardo diretto sulla vita della comunità, tra eventi, incontri e trasformazioni che attraversano la città. Queste storie contribuiscono a dipingere un quadro reale e vivido di un luogo che continua a evolversi giorno dopo giorno.

Una città. Storie e cronaca da Foligno (editore Il Formichiere) è il titolo del libro scritto dai colleghi de La Nazione, Roberto Di Meo e Patrizia Peppoloni, che verrà presentato, domani alle 16,30 nella sala Rossa di Palazzo Trinci grazie al patrocinio del Comune di Foligno e al sostegno de “L’Officina della Memoria”. Il volume racconta la storia della trasformazione della città della Quintana dagli anni ’60 fino alla fine del secolo scorso vista dal punto di vista dei giornalisti che hanno curato la pagina di Foligno del quotidiano fiorentino che proprio quest’anno può festeggiare i 70 anni. “Foligno, sin dal dopoguerra - affermano Roberto e Patrizia - è stata una fucina per coloro che volevano abbracciare la professione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

