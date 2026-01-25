Kristen Stewart | Da regista mi rispettano più che da attrice

Kristen Stewart ha recentemente condiviso come il suo ruolo di regista abbia ricevuto un riconoscimento più autentico rispetto a quello di attrice. La star di Twilight ha spiegato come il rispetto nei suoi confronti sia cambiato a seconda del ruolo ricoperto nel progetto, evidenziando il suo percorso di crescita professionale e la volontà di essere giudicata anche attraverso il suo lavoro dietro la macchina da presa.

La star di Twilight ha riflettuto sul cambiamento di atteggiamento nei suoi confronti in base al ruolo nel progetto, nel passaggio dalla recitazione alla regia. Kristen Stewart è convinta che le venga mostrato maggiore rispetto da regista che da attrice. Conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Bella in Twilight, Stewart ha debuttato dietro la macchina da presa con il film The Chronology of Water. Lavorando sul set del film, Stewart ha scoperto che durante la promozione del film le persone le parlano come qualcuno che ha un cervello mentre le attrici spesso vengono trattate soltanto come burattini.

