Narni Sotterranea | l' associazione acquista un defibrillatore e forma i suoi collaboratori per interventi di emergenza

L’associazione che gestisce Narni Sotterranea ha acquistato un defibrillatore e ha formato i propri collaboratori per interventi di emergenza. La struttura, che si trova nel centro storico, ora è dotata di strumenti e personale preparato per intervenire in situazioni di emergenza sanitaria. La notizia è stata comunicata dall’organizzazione stessa, che gestisce l’area ipogea di Narni.

Narni Sotterranea è diventata una struttura "cardioprotetta". A darne notizia è la stessa associazione che gestisce il sito ipogeo narnese. "Le nostre guide, lo staff e tutti i collaboratori di Narni Sotterranea - spiegano dall'associazione -, hanno partecipato al corso Blsd. Il corso è stato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Narni, il defibrillatore ‘entra’ nelle scuole: “Simulati interventi di emergenza e corsi per pratiche di disostruzione” Leggi anche: Narni, corsi per l'uso del defibrillatore nelle scuole del territorio comunale Una raccolta di contenuti su Narni Sotterranea. Argomenti discussi: Espeleo Canyoning Cinema ASEDEB 2026: il festival di cinema di speleologia e canyoning arriva a Málaga. Narni, beni culturali e tecnologia. Narni Sotterranea imbocca la strada della realtà virtuale e dell'intelligenza artificialeNARNI Narni Sotterranea punta su realtà virtuale e intelligenza artificiale. Questa la strada imboccata dall'associazione narnese per avvicinare appassionati e visitatori ai tesori nascosti nel ... ilmessaggero.it Narni Sotterranea vince l'Umbre best experience: premio destinato alle migliori e innovative esperienze turisticheNarni Sotterranea vince la prima edizione del premio Umbria Best Experience 2023. Un'iniziativa promossa dalla rete al femminile con vocazione turistica Umbre, nata per celebrare l’impegno e la ... ilmessaggero.it