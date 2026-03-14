Il progetto intorno al Magra Lotta al rischio idraulico aree verdi e spazi di socialità

Un investimento di 1,28 milioni di euro è stato destinato a un progetto che coinvolge il fiume Magra e le aree circostanti. L’obiettivo è proteggere i quartieri più esposti al rischio idraulico, riqualificare gli spazi verdi e creare percorsi naturalistici e zone di socializzazione. Il piano prevede interventi specifici per migliorare la sicurezza e l’accessibilità della zona.

Un investimento da 1,28 milioni di euro per restituire alla città il suo fiume, proteggere i quartieri più esposti al rischio idraulico e creare nuovi spazi verdi, percorsi naturalistici e aree di socialità. È l’obiettivo del progetto ’La città e il fiume’, risultato quarto in graduatoria nel bando regionale dedicato alle infrastrutture verdi per l’adattamento climatico. I lavori sono già iniziati. L’intervento riguarda il tratto del fiume Magra compreso tra il Ponte dei Quattro Santi e il Ponte De Gasperi: 750 metri di alveo e 55mila metri quadrati di aree perifluviali che diventeranno un laboratorio di rigenerazione ambientale e paesaggistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il progetto intorno al Magra. Lotta al rischio idraulico, aree verdi e spazi di socialità Articoli correlati Un nuovo quartiere all’ex Necchi: ecco il progetto da oltre 112mila metri quadri destinati ad aree verdi e spazi pubbliciPavia, 1 febbraio 2026 – Non un progetto calato dall’alto, ma ottenuto attraverso un percorso di condivisione. Leggi anche: Aree verdi, il record di Bibbiena. Inclusione e spazi per la comunità. A Camaldoli nasce l’orto botanico Altri aggiornamenti su Il progetto intorno al Magra Lotta al... Argomenti discussi: Il progetto intorno al Magra. Lotta al rischio idraulico, aree verdi e spazi di socialità. Bottega Terre del Magra: il progetto per il futuro coinvolgendo la comunitàAmeglia (La Spezia), 13 febbraio 2026 – C’è aria di riordino alla Bottega della Cooperativa di Comunità Terre del Magra di Fiumaretta. Lavori di pulizia, risistemazione e abbellimento. «Li stiamo ... lanazione.it Discariche abusive e rifiuti intorno al Magra, raffica di illeciti: tredici denunciatiLa Spezia – Sostanze tossiche riversate nelle acque del fiume. Rifiuti pericolosi abbandonati all’aperto. E terreni occupati abusivamente da oltre vent’anni. È lo scenario emerso dall’operazione Net ... ilsecoloxix.it