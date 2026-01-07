Quando si toglie il Presepe? La vera data della tradizione che amava anche Giovanni Paolo II

Quando si toglie il Presepe? Secondo la tradizione, la sua rimozione avviene dopo l’Epifania, il 6 gennaio. Questa data segna la fine delle festività natalizie e il ritorno alla routine quotidiana. La tradizione, amata anche da Giovanni Paolo II, sottolinea il momento di conclusione delle celebrazioni e il rispetto per le usanze che accompagnano il periodo natalizio.

Passata l’Epifania, per molti cala il sipario. Le luci si spengono, gli addobbi ritornano nelle scatole riposte sugli scaffali e quel “clima” del Natale sembra svanire in un istante. Ma se proviamo a guardare oltre i calendari commerciali che impongono ritmi e scadenze, scopriamo che la Chiesa custodisce una tradizione che ci invita a non. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

