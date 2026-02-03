A Palermo, pochi ancora ricordano il panettone di San Biagio. La tradizione, che un tempo coinvolgeva molte famiglie, rischia di scomparire del tutto. Ogni 13 febbraio, nel comune di Lecco, invece, si celebra ancora la festa di San Biagio, ma a Palermo questa usanza si è molto ridotta. La gente si lamenta che ormai sono poche le persone che preparano e mangiano il dolce legato a questa ricorrenza.

Nel comune di Lecco, nella provincia di Milano, si celebra ogni anno, il 13 febbraio, la festività di San Biagio. Tra le numerose tradizioni associate a questa data, c’è una particolare pratica ormai quasi scomparsa: la condivisione di una fetta di panettone tra i vicini, in memoria del santo. Questa antica usanza, detta “panettone di San Biagio”, è stata ancora viva in alcune frazioni della zona leccese, in particolare nei paesi limitrofi alla città di Lecco, tra cui Calolziocorte, Olginate, Oggiono, Valmadrera e Valsassina. Tuttavia, il numero di chi ancora mantiene tale tradizione sta diminuendo, rendendola ormai una pratica rara e quasi dimenticata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - **”Il panettone di San Biagio: l’antica tradizione che pochi ancora celebrano a Palermo”**

Approfondimenti su San Biagio Lecce

Ogni 3 febbraio, le chiese italiane si riempiono di fedeli che vogliono rispettare un’antica tradizione.

A Monza e in Brianza, il giorno di San Biagio, il 3 febbraio, è tradizione consumare una fetta di panettone benedetto.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su San Biagio Lecce

Argomenti discussi: San Biagio protegge la gola e il naso: perché il 3 febbraio si mangia una fetta di panettone raffermo; Sagra di San Biagio 2026 con degustazioni gratuite di panettone; San Biagio 2026, perché il 3 febbraio in Lombardia si mangia il panettone raffermo a colazione; Monza: San Biagio tra reliquia, benedizione e panettone contro il mal di gola.

San Biagio 2026, perché il 3 febbraio in Lombardia si mangia il panettone raffermo a colazioneUna fetta di dolce avanzato dal Natale a colazione: così la tradizione tutta milanese arriva da un santo cristiano o da un frate goloso ... corriere.it

San Biagio protegge la gola e il naso: perché il 3 febbraio si mangia una fetta di panettone raffermoReligione, tradizione popolare e medicina si mescolano in una delle usanze più care ai milanesi e ai lombardi in generale: la storia ... msn.com

San Biagio, vescovo e martire, protettore delle malattie della gola. . Il culto di San Biagio fu diffusissimo e a Roma ne resta una preziosa testimonianza: la chiesetta di San Biagio degli Armeni o "della Pagnotta", in via Giulia. . Il curioso appellativo deriva - facebook.com facebook

Biagio. Dio guarisce le nostre ferite se ci affidiamo al suo amore (a cura di Matteo Liut). Non è superstizione quella che si fida e si affida a Dio per affrontare le ferite e le sofferenze che inevitabilmente segnano il nostro percorso esistenziale. Non c’è, infatti, un r x.com