Il 22 e 23 marzo si svolgerà il referendum sulla separazione delle carriere della giustizia. La consultazione segue le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di fine anno, che aveva affrontato il tema. La votazione rappresenta un’occasione per esprimere la propria opinione su una questione di riforma del sistema giudiziario italiano.

Sulla questione si era espressa lo scorso 9 gennaio il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di fine anno. Meloni ha spiegato di credere che non esista alcuna impasse sul tema e che esista invece “un intento dilatorio nelle polemiche“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum Giustizia, il 22 e 23 marzo il voto sulla separazione delle carriere

Leggi anche: Referendum sulla giustizia il 22 e 23 marzo, Concia e Ceccanti: “Separazione delle carriere da deideologizzare”

Leggi anche: Referendum sulla giustizia e suppletive, al voto il 22 e 23 marzo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Referendum: voto 22 e 23 marzo. Comitati del no pronti ai ricorsi; Referendum, salgono le quotazioni per la data del 22 marzo. Da Fi ipotesi campagna da mezzo milione di euro per il sì; Referendum sulla giustizia, ecco la risposta a Meloni del Comitato del No; Referendum Giustizia 2026, ipotesi voto il 22 marzo: protesta comitato firme.

Referendum sulla giustizia: date ufficiali del 22 e 23 marzo 2026 confermate! - Rimani aggiornato sulle ultime notizie e approfondimenti riguardanti questo importante evento democratico. notizie.it