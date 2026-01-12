Referendum Giustizia il 22 e 23 marzo il voto sulla separazione delle carriere
Il 22 e 23 marzo si svolgerà il referendum sulla separazione delle carriere della giustizia. La consultazione segue le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di fine anno, che aveva affrontato il tema. La votazione rappresenta un’occasione per esprimere la propria opinione su una questione di riforma del sistema giudiziario italiano.
Sulla questione si era espressa lo scorso 9 gennaio il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di fine anno. Meloni ha spiegato di credere che non esista alcuna impasse sul tema e che esista invece “un intento dilatorio nelle polemiche“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
