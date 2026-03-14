Il percorso di saliscendi Pienone a Marotta E in tutti i 15 Comuni attraversati dal gruppo

A Marotta, la partenza della tappa del gruppo si è svolta alle 10,40 da piazza dell’Unificazione, con la vicesindaca Alice Andreoni che ha dato il via. Il percorso ha attraversato 15 Comuni e ha visto un grande afflusso di pubblico. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti lungo tutto il tragitto, confermando l’interesse per l’evento.

Risposta entusiasta a Marotta per la partenza di tappa, sancita alle 10,40 in punto da piazza dell’Unificazione dalla vicesindaca Alice Andreoni. Molte centinaia le persone che si sono riversate nella centralissima agorà per assistere alla presentazione degli atleti (scandita da autentiche ovazioni per il promettentissimo Giulio Pellizzari, attualmente secondo in classifica generale, e per Richard Carapaz, Primoz Roglic, il due volte campione del mondo Julian Alaphilippe e altri campionissimi del pedale) e sul lungomare Cristoforo Colombo per applaudire i primi chilometri percorsi dal plotone. Davvero coinvolgente la grande partecipazione e la gioia palpabile del pubblico, composto da tutte le generazioni: dai nonni fino ai ragazzini delle scuole, usciti dalle aule insieme ai docenti per partecipare alla festa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il percorso di saliscendi. Pienone a Marotta. E in tutti i 15 Comuni attraversati dal gruppo Articoli correlati Fiamma Olimpica: tutti gli orari e i Comuni interessati in provincia. Il giallo del percorso con arrivo in zona stadioNon sarà solo la città di Bergamo a essere protagonista dal viaggio della Fiamma Olimpica verso Milano. Inter, gli auguri di Marotta alla festa di Natale nerazzurra: «Viva l’Inter e auguri a tutti! Siamo un gruppo che vuole regalare soddisfazioni!»El Hadj Malick Cissé Milan: colpo rossonero, bruciata la concorrenza di Lipsia e Barcellona per il 2008.