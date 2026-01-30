Fiamma Olimpica | tutti gli orari e i Comuni interessati in provincia Il giallo del percorso con arrivo in zona stadio

Questa mattina la Fiamma Olimpica attraversa diversi Comuni della provincia, non solo Bergamo. Le autorità hanno annunciato gli orari e il percorso, che si concluderà in zona stadio a Milano. La corsa si svolge senza intoppi, con tanti cittadini che assistono lungo il tragitto. La fiamma, simbolo dei giochi, sta raggiungendo le principali tappe del suo percorso.

Non sarà solo la città di Bergamo a essere protagonista dal viaggio della Fiamma Olimpica verso Milano. Lunedì 2 febbraio la giornata sarà interamente a tinte orobiche: prima di entrare nei confini del capoluogo per la parte finale della Tappa 57 e le celebrazioni in Largo Belotti, la carovana passerà infatti in 7 Comuni dell'hinterland con tre itinerari separati tra loro. La mattina successiva, martedì 3 febbraio, la fiaccola ripartirà da Dalmine attraversando la provincia di Monza e Brianza per raggiungere la città di Como in serata. L'arrivo a Milano per la cerimonia di apertura dei Giochi è previsto venerdì 6 febbraio.

