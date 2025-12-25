Inter gli auguri di Marotta alla festa di Natale nerazzurra | Viva l’Inter e auguri a tutti! Siamo un gruppo che vuole regalare soddisfazioni!

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter, gli auguri di Natale di Marotta: «Viva l’Inter e auguri a tutti! Siamo un gruppo che vuole regalare soddisfazioni!». Le parole Nella suggestiva cornice milanese dell’Inter Christmas Party si è svolto il consueto scambio di auguri che riunisce tutto il mondo nerazzurro. A catalizzare l’attenzione è stato Beppe Marotta, presidente del club, che dal . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inter gli auguri di marotta alla festa di natale nerazzurra viva l8217inter e auguri a tutti siamo un gruppo che vuole regalare soddisfazioni

© Calcionews24.com - Inter, gli auguri di Marotta alla festa di Natale nerazzurra: «Viva l’Inter e auguri a tutti! Siamo un gruppo che vuole regalare soddisfazioni!»

Leggi anche: Marotta, gli auguri alla festa di Natale dell’Inter: «Siamo un gruppo coraggioso che vuole regalare soddisfazioni!». Il messaggio alla squadra

Leggi anche: Juventus, gli auguri di Yildiz a Del Piero “Auguri leggenda”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

inter auguri marotta festaInter, gli auguri di Marotta alla festa di Natale nerazzurra: «Viva l’Inter e auguri a tutti! Siamo un gruppo che vuole regalare soddisfazioni!» - Le parole Nella suggestiva cornice milanese dell’Inter Christmas Party si è ... calcionews24.com

inter auguri marotta festaInter, Marotta lancia un messaggio a squadra e tifosi: “Ecco il nostro obiettivo” - Marotta è intervenuto nel corso di un evento natalizio in casa Inter lanciando un chiaro messaggio a squadra e tifosi. spaziointer.it

Inter, Marotta: “Chivu non è stato un ripiego. Siamo orgogliosi della nostra scelta” - Nella prima conferenza stampa della nuova stagione in casa Inter, è intervenuto anche il presidente Marotta. gianlucadimarzio.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.