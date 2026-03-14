Nel pomeriggio, Papa Leone XIV si trasferirà nel suo nuovo appartamento nel Palazzo Apostolico, lasciando l’abitazione attuale. Con lui, ci saranno i suoi collaboratori più stretti, pronti a sistemarsi negli spazi usati dai papi precedenti. La cerimonia di insediamento si svolgerà oggi, segnando il suo ritorno ufficiale nel palazzo.

Sono finiti i lavori di ristrutturazione e la Santa Sede ha comunicato il trasferimento. Non si tratta solo di un cambio di residenza, ma di un altro ritorno alla tradizione. Anche se con una novità: la palestra «Nel pomeriggio Papa Leone XIV prenderà possesso dell’appartamento nel Palazzo Apostolico, trasferendosi, con i suoi più stretti collaboratori, negli spazi a disposizione dei suoi predecessori». Così il Vaticano ha annunciato una notizia che era attesa da tempo, dopo che alcuni giornali avevano anticipato la fine dei lavori di ristrutturazione dell’appartamento rimasto disabitato per 13 anni a seguito della scelta di Bergoglio di vivere a Santa Marta, abbandonando la storica residenza pontificia che affaccia sul colonnato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Papa torna a casa: Leone XIV prende possesso dell’appartamento nel Palazzo Apostolico, abbandonato da Bergoglio

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