Orsi e il percorso dell’Inter | Chivu sembra che alleni da dieci anni Si pensava dovesse ricostruire la rosa e invece…
Orsi commenta il percorso dell’Inter e il ruolo di Chivu in panchina. A CagliariNews24, l’ex calciatore dice che Chivu sembra allenare da dieci anni e che ci si aspettava una ricostruzione più forte della rosa. Invece, l’Inter continua a mantenere la sua competitività e punta alla corsa scudetto contro il Milan di Allegri.
Intervistato da CagliariNews24, Fernando Orsi ha parlato così sulla corsa Scudetto e sul momento che vivono il Milan di Allegri e l'Inter di Chivu. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Adesso analizziamo un po' la situazione d'alta classifica a partire dall'Inter capolista. Dopo l'addio di Inzaghi è stato chiamato Cristian Chivu, che sta facendo bene puntando anche sui giovani. Cosa ne pensa della formazione nerazzurra? «Sembra da dieci anni che Chivu allena l'Inter, per come si pone, per com'è entrato in seno a questa squadra reduce dalla scorsa stagione, caratterizzata dalle due grandi delusioni tra finale di Champions League e lotta scudetto.
Chivu si racconta sui canali Uefa: «Dell’Inter ti innamori subito. Sono una persona migliore. 2010? Erano 45 anni che l’Inter non la vinceva, è stato bello per questo»
Cristian Chivu si apre sui canali UEFA, condividendo le sue emozioni legate all’Inter e alla vittoria del 2010, dopo 45 anni di attesa.
Biasin applaude l’Inter: «Si pensava ad un gruppo appagato, ma non era così. Bravissimo Chivu a…»
Fabrizio Biasin ha espresso il suo apprezzamento per l’Inter, sottolineando come il gruppo non sia affatto appagato nonostante il primato in classifica.
I numeri dell'Inter di Chivu: l'analisi a Sky Calcio Club
