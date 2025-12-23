Nuovo stadio della Roma | consegnato il progetto di fattibilità a Pietralata

È stato consegnato il progetto di fattibilità per il nuovo stadio della Roma a Pietralata, segnando un passo importante nel processo di realizzazione. Dopo mesi di attese e rinvii, questa fase rappresenta un avanzamento fondamentale per il progetto, che mira a sviluppare un nuovo impianto sportivo nella zona. La consegna del documento apre la strada alle successive verifiche e approvazioni necessarie per l’avvio dei lavori.

AGI - Arriva a compimento un passaggio fondamentale, atteso da mesi e segnato da rinvii, nel percorso verso il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Come promesso dall'amministrazione capitolina, dall'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia e dal sindaco Roberto Gualtieri, sotto l'albero di Natale i tifosi giallorossi trovano un passo avanti decisivo verso la nuova casa del club. L' AS Roma ha infatti consegnato oggi il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) del nuovo impianto, un atto che avvicina concretamente la realizzazione di quella che il club definisce una delle infrastrutture sportive più ambiziose e moderne d'Europa.

