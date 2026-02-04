Dalle celle alle case l' angolo di Monza che rinasce | chi c' è dietro i nuovi super appartamenti e quanto costano

Dalle celle alle case, il quartiere di via Mentana cambia volto. Le ruspe sono entrate ad agosto e hanno demolito l’ingresso, le celle e tutto ciò che restava del vecchio carcere. Ora al suo posto sorgono nuovi appartamenti di lusso, pronti a trasformare quell’area in un quartiere residenziale di alta gamma. I lavori sono in corso e, nel frattempo, emergono i primi dettagli sui costi di questi nuovi appartamenti, che si aggirano su cifre importanti. La trasformazione è già iniziata e promette di cambiare radicalmente il volto di questa zona di

Le ruspe sono arrivate, nel cuore del mese di agosto. Pezzo dopo pezzo, hanno abbattuto l'ingresso, le celle e quello che rimaneva del vecchio carcere di via Mentana. In pochi giorni di quel pezzo di storia non è rimasto più nulla. Neppure quel cornicione posto all'ingresso e che ha visto.

