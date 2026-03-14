Il nocciolo duro del regime iraniano si fa bastare i messaggi smozzicati per credere alla sopravvivenza

Sotto un cielo grigio e carico di fumo, ieri si è svolta a Teheran una processione ufficiale per la giornata di al Quds, organizzata dal regime iraniano. La manifestazione è stata documentata dalle telecamere e si è svolta lungo le strade della capitale, con i partecipanti che hanno inviato messaggi ritenuti significativi dal governo. La celebrazione ha coinvolto le forze di sicurezza e ha attirato l’attenzione dei media internazionali.

Ieri, sotto un cielo plumbeo, interrotto da dense colonne di fumo, la Repubblica islamica ha celebrato la giornata di al Quds con una processione, a favor di telecamera, per le strade di Teheran. Ai lati del corteo volteggiavano le bandiere e s’intersecavano i soliti slogan, “Morte all’America”, “Morte a Israele”, e in mezzo, fiancheggiati da bassiji, guardie del corpo e poliziotti in borghese sono sfilati il segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale Ali Larijani, il capo della polizia Ahmadreza Radan, il presidente Massoud Pezeshkian, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, il capo della Giustizia Gholam Hossein Mohseni Ejei, l’ayatollah Alireza Arafi, il direttore dell’agenzia atomica Mohammad Eslami e il capo della giustizia Gholam Hossein Mohseni Ejei. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il nocciolo duro del regime iraniano si fa bastare i messaggi smozzicati per credere alla sopravvivenza Articoli correlati "Si preparano alla fine di Khamenei". Ecco come si sta muovendo il regime iranianoDonald Trump dovrebbe sapere che l’esercito del suo Paese “potrebbe subire un colpo tale da non potersi più muovere”. Teheran, migliaia di persone alla contromanifestazione a sostegno del regime iraniano: le immagini della tv pubblicaMigliaia di persone sono scese in piazza a Teheran nella contromanifestazione a sostegno del regime iraniano. Il video dell'esercito israeliano con la distruzione del quartier generale di Khamenei a Teheran Tutto quello che riguarda nocciolo duro Temi più discussi: Conflitto in Medio Oriente, gli Stati Europei si espongono a metà; I giochi PlayStation potrebbero non arrivare più su PC, i fan di Sony sembrano esserne contenti; F1, Australia Day 2: Lando Norris critica la F1 2026: Non possiamo più attaccare; Le pagelle col Bayern – Insufficienze a pioggia, si salvano in pochissimi. Il nocciolo duro del regime iraniano si fa bastare i messaggi smozzicati per credere alla sopravvivenzaDurante le celebrazioni per la giornata di al Quds i vertici del regime sfilano per le strade di Teheran. Ma Mojtaba Khamenei non c'è. L'analisi di Kian Tajbakhsh, professore iraniano perseguitato dag ... ilfoglio.it La difesa del nocciolo comincia dal bassoEliminare i polloni alla base della pianta contribuisce ad un suo sviluppo sano. Spollonante G è il fitoregolatore di L. Gobbi a base di acido naftilacetico, in grado di controllare la crescita indesi ... agronotizie.imagelinenetwork.com Mentre scrivevo mi è ritornata alla mente la fiaba del lupo cattivo che prova ostinatamente a cucinare un sasso destinato a non cuocersi mai. È l'idea del nocciolo duro dell'esistenza umana, dell'energia pulsionale, di qualcosa che non si consuma ed è tanto vit - facebook.com facebook La zuppa di sasso è una favola che viene raccontata nel libro ed è anche la sua metafora, è il nocciolo duro dell’esistenza umana, qualcosa che non si consuma e che sta sotto, che sobbolle, l’energia pulsionale della vita. “Lina e il sasso” di Mauro Covacich, i x.com