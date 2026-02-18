Il regime iraniano si sta organizzando perché Khamenei potrebbe presto perdere il potere. Fonti vicine alle autorità riferiscono che le manovre si intensificano, con alcuni leader che cercano di consolidare il controllo prima di possibili cambiamenti. Nel frattempo, negli Stati Uniti, Donald Trump riceve avvertimenti sulla stabilità militare del suo Paese, che potrebbe affrontare una crisi grave. La tensione tra le due nazioni cresce, mentre si moltiplicano i segnali di instabilità politica e militare.

Donald Trump dovrebbe sapere che l’esercito del suo Paese “potrebbe subire un colpo tale da non potersi più muovere”. L’avvertimento diretto al presidente degli Stati Uniti è stato pronunciato dal leader iraniano Ali Khamenei nelle stesse ore in cui a Ginevra il ministro degli Esteri della Repubblica Islamica, Abbas Araghchi, al termine dell’ incontro con la delegazione americana, ha reso noto che Washington e Teheran hanno concordato sui “principi guida” per un accordo tra i due Paesi. Come spiega l’ex analista dell’intelligence Usa Harold Rhode nel libro “Target Tehran” di Yonah Jeremy Bob e Ilan Evyatar, l’Iran ha perfezionato l’”arte della dissimulazione” (“ketman” in persiano antico) e gli iraniani, più che sulle loro parole, vanno giudicati sulle loro azioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Si preparano alla fine di Khamenei". Ecco come si sta muovendo il regime iraniano

