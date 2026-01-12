Teheran migliaia di persone alla contromanifestazione a sostegno del regime iraniano | le immagini della tv pubblica
A Teheran, migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione di sostegno al regime iraniano, come mostrano le immagini trasmesse dalla televisione pubblica. L’evento si svolge in un contesto di tensione politica e sociale nel paese, con la partecipazione di cittadini che esprimono il loro appoggio alle autorità e alle politiche del governo. La manifestazione rappresenta un elemento importante nel panorama delle recenti dinamiche politiche in Iran.
Migliaia di persone sono scese in piazza a Teheran nella contromanifestazione a sostegno del regime iraniano. Lo ha riferito la tv di Stato, che ha mandato in onda le immagini della piazza. La tv mostra le immagini della folla che sventola la bandiera della Repubblica islamica a Enghelab, nota anche come piazza della rivoluzione, mentre si recitano preghiere per le vittime di quelle che il governo ha definito "disordini". Proteste simili sarebbero in corso anche in altre città.
