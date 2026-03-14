Il museo si fa largo Un regno dell’opera nel nome della Divina

Un nuovo progetto culturale prende forma con l’obiettivo di mettere in risalto la figura di Giuditta Pasta e il patrimonio musicale associato alla cantante saronnese dell’Ottocento. Il museo si sta ampliando per accogliere esposizioni e spazi dedicati alla sua vita e alle opere che hanno segnato la sua carriera. L’iniziativa mira a valorizzare un patrimonio storico legato al mondo dell’opera lirica.

Un progetto culturale per riportare al centro della scena la figura di Giuditta Pasta e il patrimonio musicale legato alla grande cantante saronnese dell’Ottocento. Parte da Villa Gianetti un nuovo percorso di valorizzazione che unisce ricerca, divulgazione e attività culturali dedicate alla storia dell’opera europea. Con un’ordinanza il sindaco Ilaria Pagani ha definito l’assetto organizzativo della raccolta museale “Villa Gianetti – Un salotto a Saronno“, individuando le figure incaricate della gestione e della tutela del patrimonio. Alla guida della raccolta è stata confermata Daniela Nasi nel ruolo di direttrice, mentre Andrea Germi continuerà a svolgere il compito di conservatore dopo il lavoro portato avanti nelle precedenti stagioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il museo si fa largo. Un regno dell’opera nel nome della Divina Articoli correlati Divina commedia, Cammariere e ingresso gratuito per le donne al Museo: cosa fare nel weekend a Reggio CalabriaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Leggi anche: La Divina Commedia Opera Musical approda a Roma Se fossi MORTO nell’Antico EGITTO… saresti SOPRAVVISSUTO Una raccolta di contenuti su Il museo si fa largo Un regno... Argomenti discussi: Idea weekend venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 tra Borghi e Castelli. Il museo si fa largo. Un regno dell’opera nel nome della DivinaUn progetto culturale per riportare al centro della scena la figura di Giuditta Pasta e il patrimonio musicale legato alla grande cantante saronnese dell’Ottocento. Parte da Villa Gianetti un nuovo ... ilgiorno.it Il Museo Bagatti Valsecchi fa 30 anni e guarda al contemporaneo: la parola al direttoreIn linea con la sua storia, il Museo Bagatti Valsecchi a Milano festeggia i suoi 30 anni aprendosi alla città. La casa dei due fratelli, i baroni Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi, in pieno centro, ... exibart.com