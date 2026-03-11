Sherlock Holmes | 135 anni di deduzione e mito globale

Il personaggio di Sherlock Holmes, creato dallo scrittore Arthur Conan Doyle nel 1887, compie 135 anni. È considerato il modello di investigatore più famoso al mondo, con un’immagine che si è radicata profondamente nella cultura occidentale. Nel corso degli anni, il suo nome è diventato simbolo di intuito e capacità di risolvere misteri complessi. La figura di Holmes ha influenzato numerose opere e rappresenta un’icona nel genere giallo.

Il detective Sherlock Holmes, nato dalla penna di Arthur Conan Doyle nel 1887, rimane il prototipo assoluto dell'investigatore nella cultura occidentale. La sua evoluzione si estende da Uno studio in rosso fino ai giorni nostri, influenzando profondamente il genere giallo e l'immaginario collettivo del XXI secolo. Questo fenomeno culturale non è statico ma si è trasformato attraverso centinaia di racconti, adattamenti cinematografici e televisivi che hanno ridefinito le sue caratteristiche iconiche. La data odierna segna un momento in cui la figura di Holmes continua a dominare la narrazione poliziesca, pur mantenendo intatta la sua essenza deduttiva.