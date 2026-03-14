Il mistero del cane trovato morto sui binari a Como e quelle ferite che non tornano | l’appello

Un cane è stato trovato morto sui binari vicino alla stazione di Como San Giovanni, con ferite che non sembrano compatibili con un incidente accidentale. La scoperta ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità, che hanno avviato le indagini senza ancora fornire dettagli sui possibili responsabili o sulle cause delle ferite. La vicenda rimane avvolta nel mistero, con molte questioni ancora senza risposta.

Il corpo dell’animale è stato segnalato vicino alla stazione di Como San Giovanni. Le ferite non sembrano compatibili con l’investimento di un treno: ora l’appello per capire cosa è successo e trovare eventuali testimoni Un cane trovato morto sui binari vicino alla stazione di Como San Giovanni e molte domande ancora senza risposta. Con il passare delle ore, però, il quadro che emerge sembra molto più inquietante e la realtà ben diversa. A intervenire pubblicamente è stato Marco Marelli, responsabile di Enpa Valbasca Como, che ha confermato il recupero dell’animale e ha lanciato un appello pubblico per cercare di ricostruire quanto accaduto. “Recuperato il cane segnalato deceduto sui binari vicino alla stazione San Giovanni di Como. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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