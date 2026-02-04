L' 83enne trovato morto sui binari potrebbe essere stato ucciso disposta l' autopsia

L’83enne trovato morto sui binari tra Mili e Tremestieri potrebbe essere stato ucciso. La polizia ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte. Gli investigatori stanno ascoltando testimoni e cercando di capire cosa sia successo in quei momenti. La famiglia dell’uomo è sotto shock e chiede giustizia. La scena del ritrovamento ha sollevato molte domande tra i residenti della zona.

Potrebbe essere stato ucciso Gregorio Totaro, l'83enne trovato cadavere lo scorso 1 febbraio nei pressi della ferrovia tra Mili e Tremestieri. La Procura ha infatti aperto un'inchiesta notificando ai familiari, assistiti dall'avvocato Filippo Pagano, l'avviso di accertamenti tecnici non.

