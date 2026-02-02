Tragedia sui binari ad Abbadia Lariana | anziano trovato morto lungo la ferrovia

Questa mattina, i carabinieri e i soccorritori sono arrivati sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione di un corpo trovato lungo i binari ad Abbadia Lariana. Un anziano di ottant'anni è stato trovato senza vita in prossimità di via per Novegolo, vicino al sentiero che corre lungo la ferrovia. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e residenti, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per capire cosa sia successo.

Un ottantenne è stato ritrovato senza vita nei pressi di via per Novegolo. Circolazione ferroviaria sospesa per oltre un'ora Una tragica scoperta ha scosso il pomeriggio di lunedì ad Abbadia Lariana. Il corpo senza vita di un uomo di ottant'anni è stato rinvenuto lungo la linea ferroviaria, in prossimità di via per Novegolo, sul sentiero che costeggia i binari. Il drammatico ritrovamento ha comportato l'interruzione della circolazione ferroviaria tra Abbadia e Mandello per più di sessanta minuti, con inevitabili ripercussioni sul traffico dei treni. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio: sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, un equipaggio della Croce rossa di Lecco, l'automedica e le forze dell'ordine.

Questa mattina ad Abbadia Lariana è stato trovato il corpo di una persona vicino ai binari della linea ferroviaria Lecco-Sondrio.

Questa sera lo svincolo di uscita di Abbadia Lariana sulla Statale 36 chiude dalle 23 di giovedì 29 gennaio alle 5 di venerdì 30.

