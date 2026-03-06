Ottone Rosai Poeta innanzitutto | la mostra al Museo Novecento

Il Museo Novecento inaugura domani, 7 marzo, la mostra intitolata “Ottone Rosai. Poeta innanzitutto”, che rimarrà aperta al pubblico fino al 4 ottobre 2026. La rassegna presenta un'ampia selezione di opere dell'artista, evidenziando il suo ruolo come poeta e pittore. La mostra si concentra sulla sua produzione artistica e letteraria, offrendo ai visitatori un'analisi approfondita del suo percorso creativo.

Strade e vicoli fiorentini, cieli sfumati, ‘omini’ e ritratti dei protagonisti della cultura italiana: la poetica esistenziale di un maestro tra città e memoria Il Museo Novecento ospita da domani, 7 marzo, la mostra “Ottone Rosai. Poeta innanzitutto”, visitabile fino al 4 ottobre 2026. Per la prima volta vengono riuniti due importanti nuclei di opere del pittore fiorentino: il Lascito Rosai e la Collezione Alberto Della Ragione, offrendo una panoramica completa della sua produzione e della sua poetica. Curata da Sergio Risaliti, la mostra è articolata in due ambienti distinti. La prima sezione ospita le opere donate dagli eredi, parte oggi delle collezioni civiche del Novecento, mentre la seconda raccoglie le opere della Collezione Della Ragione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

