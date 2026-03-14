Il miele di San Lorenzo, prodotto da ‘La Mieleria’ di Luca Londei, continua a essere riconosciuto tra i migliori della regione Marche. Con il passare degli anni, i riconoscimenti si moltiplicano, mantenendo inalterata la qualità del prodotto. I mieli di questa azienda si confermano tra i più apprezzati nel panorama locale, consolidando la loro posizione nel mercato regionale.

Passano gli anni e aumentano i riconoscimenti, perché intatta rimane la qualità. I prodotti de ‘La Mieleria’ di San Lorenzo di Luca Londei (foto) si confermano al top tra i mieli delle Marche. All’ultimo concorso regionale ‘Premio Qualità Marchigiano dei Prodotti dell’Alveare’, organizzato dall’Associazione Consorzio Apistico Provinciale di Ancona in qualità di soggetto capofila dei quattro consorzi della regione, il miele di edera dell’azienda laurentina è risultato il migliore. L’anno passato la stessa realtà aveva primeggiato con quello di coriandolo e nelle edizioni precedenti con altre varietà, a dimostrazione di come tutta la produzione sia di assoluta qualità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il miele di San Lorenzo è tra i migliori della regione

Articoli correlati

Leggi anche: Napoli, Tarallo difende Meret: «È tra i migliori in Italia. Lo staff medico? Tra i migliori della Serie A»

Il quartiere di San Lorenzo diventa un libro "tra arte e botteghe"Firenze, 21 gennaio 2026 – Il cuore pulsante di San Lorenzo, tra i suoi artigiani, i commercianti e i vicoli carichi di storia, si svela in una nuova...

Contenuti utili per approfondire San Lorenzo

Temi più discussi: Il miele di San Lorenzo è tra i migliori della regione; La Mieleria di San Lorenzo vince ancora il Premio Qualità Marchigiano; Al via San Lorenzo Nuovo - Storie in cammino, sei itinerari tra natura, cultura e sapori del territorio; Convivialità e prodotti a Km0. Il mercato green del giovedì.

San Lorenzo in Campo, la mieleria di San Lorenzo vince il Premio qualità marchigianoPassano gli anni e aumentano i riconoscimenti, perché intatta rimane la grande qualità. Il miele prodotto da La Mieleria di San Lorenzo di Luca Londei si conferma al top tra i mieli della regione Marc ... mediterranews.org

San Lorenzo in Campo, il Miele di coriandolo 2023 a Km 0 è il migliore delle MarcheSAN LORENZO IN CAMPO Una collezione infinita di premi. Quello prodotto da La Mieleria di San Lorenzo di Luca Londei si conferma tra i mieli migliori della regione Marche. Al concorso regionale ‘Premio ... corriereadriatico.it

GRI Dal libro I cognomi del Friuli di Costantini e Fantini: Significa “grillo" e, in origine, sarà stato un soprannome. Si trova ad Arzene, Valvasone, Udine, San Lorenzo Isontino, San Daniele. Vedi anche Grilli / Grillo. - facebook.com facebook