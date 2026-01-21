Il quartiere di San Lorenzo a Firenze si presenta in una nuova pubblicazione che ne racconta l’anima, tra arte, botteghe e tradizioni. Un’analisi attenta della sua storia e della sua vitalità, pensata per valorizzare l’identità di uno dei quartieri più caratteristici della città. Un’occasione per conoscere più da vicino le sue peculiarità e la sua resilienza nel tempo.

Firenze, 21 gennaio 2026 – Il cuore pulsante di San Lorenzo, tra i suoi artigiani, i commercianti e i vicoli carichi di storia, si svela in una nuova pubblicazione che ne celebra l’identità e la resilienza. E il volume “Tra arte e botteghe. Sguardi su San Lorenzo”, l'opera curata dal Centro Commerciale Naturale “San Lorenzo”, in collaborazione con Confesercenti Firenze ed il Gruppo Fotografico Rifredi Immagine, realizzata grazie al contributo del Comune di Firenze. Il progetto nasce dalla volontà di documentare, attraverso l’obiettivo fotografico, il connubio indissolubile tra l’arte monumentale del quartiere e la vita quotidiana delle sue botteghe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il quartiere di San Lorenzo diventa un libro "tra arte e botteghe"

