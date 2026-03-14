Il Maradona abbraccia Domenico | il gesto stupendo di De Laurentiis

Lo Stadio Maradona si appresta a ospitare una giornata speciale, non solo per la partita contro il Lecce valida per la corsa alla Champions League, ma anche per un gesto che ha commosso i presenti. Durante l’evento, un abbraccio tra un ex giocatore e il presidente del club ha attirato l’attenzione, regalando un momento di forte significato umano. La scena ha catturato l’interesse di tifosi e spettatori presenti.

Lo Stadio Maradona si prepara a vivere un pomeriggio straordinario. Non solo per la sfida contro il Lecce, match cruciale nella corsa alla Champions League, ma perché le sue mura accoglieranno una storia che trascende il calcio. Il Maradona sarà sold out, con curve e distinti polverizzati da giorni e ultimi biglietti in Tribuna Posillipo ormai esauriti. Ma oltre ai novantamila tifosi che riempiranno gli spalti, ci sarà anche il dolore e la speranza di una famiglia che ha perso tutto. Lo stadio accoglie il dolore di Nola. Aurelio De Laurentiis ha compiuto un gesto di umanità che va ben oltre le dinamiche del calcio professionistico. Ha invitato a bordocampo i genitori del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni originario di Nola che il 21 febbraio scorso è morto all’ospedale Monaldi di Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Il Maradona abbraccia Domenico: il gesto stupendo di De Laurentiis Articoli correlati Leggi anche: Napoli-Fiorentina, De Laurentiis omaggia Commisso: gesto di grande classe al Maradona Leggi anche: Funerali del piccolo Domenico a Nola, Meloni abbraccia i genitori in un gesto di conforto. Tutti gli aggiornamenti su Maradona abbraccia Temi più discussi: Il Napoli abbraccia Patrizia, la mamma del piccolo Domenico: sabato sarà al Maradona; Nola abbraccia Domenico: Sei il nostro guerriero, vinceremo contro tutti; Morte Maradona, il 14 aprile parte il nuovo processo: sette persone accusate di omicidio. Il Maradona abbraccia il piccolo Domenico: il gesto di De Laurentiis per la famigliaIl Maradona è sold out per Napoli-Lecce: sugli spalti anche i genitori del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo scomparso qualche settimana fa. tuttonapoli.net Napoli, il club apre il Maradona alla famiglia del piccolo Domenico: un gesto di vicinanza prima di Napoli-LecceLa società partenopea ha infatti deciso di invitare i familiari del bambino per un momento di condivisione e sostegno, trasformando la partita in un’occasione per accendere i riflettori su una iniziat ... gonfialarete.com Napoli abbraccia la memoria di Domenico Caliendo. Sabato prossimo allo stadio Diego Armando Maradona, la madre Patrizia Mercolino riceverà l’affetto dei tifosi e della squadra azzurra in un momento simbolico e toccante. Un gesto di solidarietà che unis - facebook.com facebook