funerali del piccolo domenico a nola meloni abbraccia i genitori in un gesto di conforto

A Nola si sono svolti i funerali di Domenico Caliendo, il bambino di cui si è parlato molto negli ultimi giorni. Durante la cerimonia, il presidente del Consiglio ha incontrato e abbracciato i genitori del piccolo in segno di conforto. La salma è stata accompagnata fino alla chiesa in un momento di grande commozione, mentre la comunità si è raccolta per l’ultimo saluto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un lungo applauso ha accolto il feretro di Domenico Caliendo, il piccolo di due anni e mezzo scomparso tragicamente dopo un trapianto di cuore. I funerali si sono tenuti presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo a Nola, in un’atmosfera carica di emozioni e dolore. La piazza Duomo era gremita di cittadini, familiari e amici, tutti uniti per dare l’ultimo saluto al bambino amato e rimpianto. Al momento dell’uscita della bara, decorata con palloncini bianchi e una maglietta con la scritta “Ciao Mimmo”, si sono alzati cori di “Giustizia, giustizia” e “chi ha sbagliato pagherà”. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Folla al Duomo di Nola per il piccolo Domenico: premier Meloni abbraccia i genitoriUna folla silenziosa e commossa si è raccolta oggi a Nola per stringersi attorno a Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo.

Centinaia di persone si sono radunate oggi pomeriggio in piazza Duomo a Nola per dare l'ultimo saluto a Domenico Caliendo, il bambino di due anni...

Funerale Domenico, vescovo di Nola: Tragedia che ci ha spezzato il cuore

Un lungo applauso ha accolto il feretro di Domenico Caliendo, il piccolo di due anni e mezzo scomparso tragicamente dopo un trapianto di cuore.

È il giorno del dolore, oggi, per l'addio al piccolo Domenico Caliendo, il bimbo morto all'ospedale Monaldi dopo il trapianto di un cuore danneggiato. La piazza di Nola si ...

