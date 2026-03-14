Il locale la famiglia reale i paparazzi | la storia tra Enrica Bonaccorti e il principe Carlo di Borbone

Tra gli anni ’70 e ’90, Enrica Bonaccorti è stata protagonista di numerose copertine di riviste di gossip, con frequenti apparizioni legate a relazioni e avvenimenti pubblici. La sua vita privata, tra flirt, nozze e incontri con personaggi noti, ha attirato l’attenzione di paparazzi e media. Tra le sue storie più discusse ci sono rapporti con artisti e incontri con membri della famiglia reale.

Tra gli anni '70 e '90 il nome di Enrica Bonaccorti è finito spesso al centro della cronaca rosa. Dall'infatuazione per Renato Zero al flirt con Michele Placido fino alle nozze con Daniele Pettinari, l'attrice e conduttrice televisiva è finita spesso sulle copertine delle riviste scandalistiche. La storia più chiacchierata fu senza dubbio quella con il principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, che Enrica Bonaccorti conobbe alla fine degli anni '80. L'incontro. Primavera 1998. Enrica Bonaccorti è uno dei volti più richiesti della tv: è da poco passata dalla Rai a Canale 5 e conduce il quiz "Cari genitori". Durante un weekend in Costa Azzurra conosce il principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie e se ne innamora. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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