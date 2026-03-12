Enrica Bonaccorti ha raccontato di aver avuto una storia d’amore con Carlo di Borbone, che lei chiamava affettuosamente Charles. La conduttrice ha dichiarato di aspettare ancora una sua telefonata, evidenziando il legame speciale che ha avuto con lui. La relazione tra i due è stata descritta come una delle più intense vissute da Bonaccorti, che ha condiviso questa parte della sua vita pubblicamente.

Fra le storie d’amore più intense vissute da Enrica Bonaccorti c’è quella con Carlo di Borbone che lei chiamava amorevolmente Charles. Una relazione passionale e tormentata, ostacolata dalla famiglia di lui, iniziata quando lei aveva 42 anni e lui 29 grazie ad un colpo di fulmine degno di un film romantico. La love story di Enrica Bonaccorti e Charles. All’epoca – erano gli anni Novanta – la relazione fra Enrica Bonaccorti e Carlo di Borbone fece scalpore. Il primo incontro avvenne per caso in un locale e i due si innamorarono all’istante. “Lo vidi entrare in un locale – raccontò tempo dopo, ricordando quella storia d’amore -, dopo quattro passi ero già innamorata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Enrica Bonaccorti e il grande amore per Carlo di Borbone: “Aspetto una sua telefonata”

Articoli correlati

Enrica Bonaccorti e l’amore con Carlo di Borbone, nelle ultime interviste parlava di lui: “Mi colpirebbe molto ricevere una sua telefonata, forse non sta che sto male”Tra le storie d’amore più intense della vita di Enrica Bonaccorti, scomparsa oggi 12 marzo a 76 anni, c’è stata quella con Carlo di Borbone, che lei...

“Il suo grande amore”. Enrica Bonaccorti: chi era l’ultimo compagnoPer Enrica Bonaccorti, tra i sentimenti che hanno attraversato una vita intensa e piena di svolte, ce n’è stato uno che ha lasciato un segno più...

Tutti gli aggiornamenti su Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: Ciao Enrica: è scomparsa la conduttrice televisiva dai tanti volti, tenace e coraggiosa sino alla fine; Addio a Enrica Bonaccorti, un mese fa l’ultima intervista in tv; Enrica Bonaccorti, la ricordi quand’era così? Guarda le sue foto di ieri e di oggi; Morte Enrica Bonaccorti, Bassetti: Lei come mia madre portata via da tumore bastardo.

Enrica Bonaccorti si è spenta a 76 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreasLa conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti ha affrontato negli ultimi mesi una lunga e dolorosa battaglia contro un tumore al pancreas, malattia tra ... iltempo.it

E’ morta Enrica Bonaccorti: addio alla signora della tv sconfitta dal tumore al pancreasE’ morta Enrica Bonaccorti; addio alla signora della tv sconfitta dal tumore al pancreas svelato a settembre a 76 anni ... gossip.it

È morta Enrica Bonaccorti. La nota conduttrice televisiva e radiofonica italiana, nata nel 1949, stava affrontando una battaglia contro tumore al pancreas, come lei stessa aveva dichiarato in un'intervista televisiva a febbraio 2026. #IlMessaggero #enricabonacc - facebook.com facebook

#TG2000 - Addio a #EnricaBonaccorti, volto amato della tv #12marzo #Bonaccorti #Televisione #TelevisioneItaliana #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com