Il principe Andrea è stato arrestato Il caso Epstein travolge la famiglia reale Le parole di re Carlo

Un vero e proprio terremoto si abbatte sulla famiglia reale inglese e lascia tutta la Gran Bretagna sotto shock: l'ex principe Andrea è stato arrestato questa mattina dalla polizia britannica con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra. La clamorosa notizia arriva dalla Bbc nel giorno in cui l'ormai ex principe compie 66 anni. Da anni al centro di una bufera mediatica per le sue frequentazioni con Epstein, condannato per abusi sessuali e sfruttamento della prostituzione, anche minorile e morto suicida in carcere nel 2019, il principe Andrea ha sempre negato ogni addebito. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

