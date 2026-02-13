Torna il carnevale di Bibbiena La Mea resta Elena Lippi Prima volta nella storia dell’evento

Torna il carnevale di Bibbiena, e questa volta la Mea resta Elena Lippi. Per la prima volta nella storia dell’evento, la giovane si conferma nel ruolo, grazie alla sua lunga collaborazione con l’associazione del Carnevale storico e alla passione che ha dimostrato negli ultimi anni.

Per la prima volta nella storia del Carnevale di Bibbiena la Mea non cambia. Elena Lippi, 24enne laureata in storia medievale e prossima alla laurea magistrale, che da anni collabora con l'associazione del Carnevale storico, è stata riconfermata nel ruolo. Un'eccezione dovuta anche all'entusiasmo senza precedenti nell'interpretare il ruolo. Un attaccamento al Carnevale che le viene dal nonno che fin da piccola l'ha avvicinata alla kermesse. E adesso con la riconferma tutti in paese la chiamano Mea e gli amici prenotano in pizzeria con il nome appunto di "Mea". "Sono felicissima di questa conferma - racconta Elena - Il pensiero va comunque sempre a mio nonno che sarebbe stato orgoglioso e felice di vedermi in questi panni.

A Bibbiena tutto è pronto per il Carnevale storico, e questa volta c’è una novità.

