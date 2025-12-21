Arezzo ospita una nuova mostra dedicata a Guido Monaco, figura chiave nella storia della musica. L’esposizione, intitolata “Con gli occhi della città”, presenta per la prima volta al pubblico frammenti e codici originali legati alla sua invenzione della scrittura musicale su rigo. L’evento si terrà presso la Fraternita dei Laici, in Piazza Grande, a partire dal 19 dicembre. La mostra offre un’occasione di approfondimento sulla figura e il contributo di Monaco alla cultura musicale.

Arezzo, 21 dicembre 2025 – Arezzo celebra Guido Monaco e la sua rivoluzionaria invenzione della scrittura musicale su rigo, a distanza di mille anni dalla sua notazione: si inaugurerà venerdì 19 dicembre alle ore 17 presso la Fraternita dei Laici, nella centrale Piazza Grande, “Con gli occhi della città ”, percorso espositivo in cui circa una ventina tra frammenti e codici di valore saranno per la prima volta esposti al pubblico. L’iniziativa, visibile fino al 28 febbraio, aiuta a comprendere il ruolo cruciale svolto dalla città nella storia musicale occidentale, entrando nella formazione culturale e musicale di Guido Monaco, nella sensibilità teorica e pedagogica straordinarie di un personaggio che dalla storia è passato alla leggenda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Con gli occhi della città”, ad Arezzo la mostra dedicata a Guido Monaco con frammenti e codici per la prima volta esposti al pubblico

Leggi anche: “Con gli occhi della città”, ad Arezzo la mostra dedicata a Guido Monaco con frammenti e codici per la prima volta esposti al pubblico

Leggi anche: "Con gli occhi della città", Guido Monaco alla Fraternita dei Laici

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Con gli occhi della città ad Arezzo la mostra dedicata a Guido Monaco con frammenti e codici per la prima volta esposti al pubblico.

“Con gli occhi della città”, ad Arezzo la mostra dedicata a Guido Monaco con frammenti e codici per la prima volta esposti al pubblico - L’esposizione, corredata da video che aiutano a comprendere il ruolo cruciale svolto dalla città nella storia musicale occidentale, si terrà dal 19 dicembre al 28 febbraio 2026 presso la Fraternita de ... msn.com