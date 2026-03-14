Il letto disfatto che vale 3 milioni di euro | My Bed di Tracey Emin torna al centro di una mostra a Londra

Una delle opere più note di Tracey Emin, My Bed, torna ad essere esposta alla Tate di Londra. Realizzata come installazione, rappresenta un letto disfatto che, nel 2014, è stata venduta a oltre 3 milioni di euro. L’opera è diventata un’icona riconosciuta per il suo stile diretto e provocatorio, e nel tempo ha suscitato molte discussioni sull’arte e sull’espressione personale.

Nel 2014 venne venduta per oltre 3 milioni di euro, oggi torna a essere esposta alla Tate: la provocatoria opera My Bed di Tracey Emin è diventata negli anni immagine universale di solitudine e crisi personale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il letto sfatto di Emin: 3 milioni di euro per un caosUn letto disordinato, circondato da oggetti personali e bottiglie vuote, è stato venduto per oltre due milioni e mezzo di sterline, una cifra che... Tom Cruise lascia Londra: venduto l’attico in centro città dal valore di 40 milioni di euro. Il motivo? Una rapina in pieno giornoTom Cruise avrebbe venduto il suo attico a Knightsbridge, quartiere di Londra, per oltre 40 milioni di euro. Altri aggiornamenti su Il letto disfatto che vale 3 milioni di... Discussioni sull' argomento Un letto sfatto può valere 3 milioni di euro? Il caso dell’opera che ha fatto discutere il mondo dell’arte; Un letto sfatto può valere 3 milioni di euro? Il caso dell’opera che ha fatto discutere il mondo dell’arte. Il letto disfatto che vale 3 milioni di euro: My Bed di Tracey Emin torna al centro di una mostra a LondraNel 2014 venne venduta per oltre 3 milioni di euro, oggi torna a essere esposta alla Tate: la provocatoria opera My Bed di Tracey Emin è diventata negli ... fanpage.it Un letto sfatto può valere 3 milioni di euro? Il caso dell’opera che ha fatto discutere il mondo dell’arteL'installazione autobiografica dell'artista britannica è in mostra alla Tate Modern di Londra, simbolo dell'arte degli anni '90 ... ilfattoquotidiano.it Salvatore Di Prima expected to be arraigned in court tomorrow Salvatore Di Prima, the Italian who was arrested over the attempted homicide of his children, is expected to be arraigned in court on Thursday. It is understood that Di Prima, who is 49 years old, is - facebook.com facebook