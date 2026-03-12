Il letto sfatto di Emin | 3 milioni di euro per un caos

Un letto disordinato, circondato da oggetti personali e bottiglie vuote, è stato venduto per oltre 2,5 milioni di sterline, circa 3 milioni di euro. La vendita ha attirato l’attenzione di media e appassionati, che hanno seguito ogni fase della transazione. L’oggetto, appartenuto a una figura pubblica, ha suscitato interesse per il suo stato e il prezzo record raggiunto.

Un letto disordinato, circondato da oggetti personali e bottiglie vuote, è stato venduto per oltre due milioni e mezzo di sterline, una cifra che corrisponde a circa tre milioni di euro. L’opera in questione, firmata dall’artista britannica Tracey Emin, rappresenta un momento di profonda crisi personale trasformato in installazione artistica. Realizzata nel 1998 e presentata al pubblico nel 1999, questa creazione ha generato un dibattito acceso sul confine tra vita privata e arte contemporanea. La vendita avvenuta nel 2014 ha confermato il valore economico straordinario attribuito a questo oggetto quotidiano, elevandolo a simbolo dell’arte britannica degli anni Novanta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il letto sfatto di Emin: 3 milioni di euro per un caos Articoli correlati Un letto sfatto può valere 3 milioni di euro? Il caso dell’opera che ha fatto discutere il mondo dell’arteUn letto disfatto, con oggetti personali e bottiglie sparsi intorno, segni evidenti di una vita senza filtri. Leggi anche: Negli alberghi di Palermo e provincia 9,5 milioni di posti letto invenduti nel 2024: "Perso mezzo miliardo di euro" Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il letto sfatto di Emin 3 milioni di... Un letto sfatto può valere 3 milioni di euro? Il caso dell’opera che ha fatto discutere il mondo dell’arteL'installazione autobiografica dell'artista britannica è in mostra alla Tate Modern di Londra, simbolo dell'arte degli anni '90 ... ilfattoquotidiano.it Tracey Emin Le donne non devono più provare vergognaLa sua seconda vita ma anche lo scandalo Epstein e la politica. L’artista britannicaora in mostra alla Tate Modern si racconta ... repubblica.it