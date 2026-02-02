Tom Cruise ha messo in vendita il suo attico a Knightsbridge, nel centro di Londra. La casa vale più di 40 milioni di euro. La decisione arriva dopo una rapina avvenuta di giorno, che ha spinto l’attore a lasciare la città.

Tom Cruise avrebbe venduto il suo attico a Knightsbridge, quartiere di Londra, per oltre 40 milioni di euro. Il motivo? Un furto in pieno giorno, avvenuto lo scorso 20 gennaio, in una gioielleria Rolex nei pressi della residenza. A riportarlo è il Daily Mail, che ha reso nota la decisione dell’attore di tornare negli Stati Uniti e vendere l’attico londinese. La star di Hollywood aveva acquistato l’appartamento nel 2021, una casa che si estende per circa 1670 metri quadrati, con soffitti altre 8 metri e che dispone di 5 camere da letto con bagno privato, camini in vetro e una cucina dallo stile orientale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tom Cruise lascia Londra: venduto l’attico in centro città dal valore di 40 milioni di euro. Il motivo? Una rapina in pieno giorno

Approfondimenti su Tom Cruise Londra

Tom Cruise ha lasciato Londra dopo quasi cinque anni.

Suri Cruise, figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, vive una vita lontana dai riflettori, tra Pittsburgh e Manhattan.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Tom Cruise Londra

