Tom Cruise lascia Londra | venduto l’attico in centro città dal valore di 40 milioni di euro Il motivo? Una rapina in pieno giorno

Tom Cruise ha messo in vendita il suo attico a Knightsbridge, nel centro di Londra. La casa vale più di 40 milioni di euro. La decisione arriva dopo una rapina avvenuta di giorno, che ha spinto l’attore a lasciare la città.

Tom Cruise avrebbe venduto il suo attico a Knightsbridge, quartiere di Londra, per oltre 40 milioni di euro. Il motivo? Un furto in pieno giorno, avvenuto lo scorso 20 gennaio, in una gioielleria Rolex nei pressi della residenza. A riportarlo è il Daily Mail, che ha reso nota la decisione dell’attore di tornare negli Stati Uniti e vendere l’attico londinese. La star di Hollywood aveva acquistato l’appartamento nel 2021, una casa che si estende per circa 1670 metri quadrati, con soffitti altre 8 metri e che dispone di 5 camere da letto con bagno privato, camini in vetro e una cucina dallo stile orientale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

