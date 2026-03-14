Il lavoro è un gioco serio perché per innovare davvero dobbiamo imparare dai veri esperti | i bambini Basta con la didattica del lavoretto uguale per tutti

Il testo sostiene che i bambini sono i veri esperti di innovazione educativa e che la didattica tradizionale, basata su attività uniformi, deve essere abbandonata. Si ribadisce che il gioco non è opposto all'impegno, ma rappresenta un metodo serio per imparare. L'obiettivo è promuovere approcci didattici più autentici e meno standardizzati, lasciando spazio alla creatività e alla partecipazione attiva dei bambini.

Dimenticate l'idea che il gioco sia l'opposto dell'impegno. In "Il lavoro è un gioco serio", l'insegnante ed esperta in pedagogia Arianna Russo lancia una sfida provocatoria: l'unico modo per tornare a essere produttivi e soddisfatti è guardare agli alunni delle "scuole aperte", i veri professionisti della serietà ludica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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