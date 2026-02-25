Una giustizia davvero uguale per tutti? A Parma le ragioni del Si al referendum

Incontro pubblico venerdì 27 febbraio, alle ore 18.30, l’Hotel Stendhal di Parma Entrare in un tribunale e avere la certezza di trovare un giudice che risponda solo alla legge e alla propria coscienza, libero da logiche di corrente o appartenenza politica. È questo l'obiettivo della riforma costituzionale della giustizia oggetto del Referendum del 22 e 23 marzo 2026. Venerdì 27 febbraio, alle ore 18.30, l’Hotel Stendhal di Parma (via Giambattista Bodoni, 3) ospiterà un incontro pubblico per fare luce su un sistema giudiziario oggi per molti aspetti considerato in crisi profonda. Non si tratta di una discussione per soli addetti ai lavori, ma di un confronto che riguarda ogni cittadino che desideri una giustizia trasparente e verificabile. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

