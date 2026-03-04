Tragedia del Natisone la mamma di Patrizia | Speriamo davvero che la giustizia sia uguale per tutti

La madre di Patrizia commenta il lavoro della Procura di Udine, che ha avviato un’indagine sulla tragedia del Natisone. La donna afferma che i pubblici ministeri si sono impegnati molto e vogliono chiarire ogni dettaglio, sottolineando la loro attenzione verso il caso e la volontà di fare luce su quanto successo. La speranza è che la giustizia sia uguale per tutti.

La donna ha partecipato all'udienza sulla vicenda che ha visto perdere la vita a sua figlia e ad altri due ragazzi in largo Ospedale Vecchio. In aula anche molti vigili del fuoco in borghese “La Procura della Repubblica di Udine ha fatto un grandissimo lavoro: secondo me hanno preso a cuore questa tragedia, tutto quello che è successo, quindi anche loro vogliono vederci chiaro e capire quello che non è andato. Per noi è un onore che il Procuratore in persona partecipi al processo e lo ringraziamo di cuore per tutto il lavoro svolto e speriamo di trovare verità e giustizia per mia figlia”. A parlare è la madre di Patrizia Cormos, una delle tre vittime della tragedia del Natisone (assieme a Bianca Doros e Cristian Molnar). 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Tragedia Natisone, la mamma di Patrizia Cormos: “Nessuno dimentichi questi ragazzi, giustizia sia uguale per tutti”Sono stati ammessi circa 50 testimoni per le prossime udienze legate al processo per la tragedia del Natisone in cui, il 31 maggio del 2024, morirono...

