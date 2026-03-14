A Tokyo, una bambina intenta a scattare una foto ricordo è stata spinta a terra da una passante durante l’attraversamento di Shibuya. In questa città, si parla anche di ‘butsukari’, una pratica in cui alcune persone sfogano la rabbia urtando estranei, inclusi bambini. Questo fenomeno ha attirato l’attenzione sui comportamenti violenti nelle strade della metropoli.

Una bambina impegnata a scattare una foto ricordo è stata violentemente scaraventata a terra da una passante mentre attraversava l’incrocio di Shibuya a Tokyo. L’episodio, ripreso in un video diventato virale con oltre 29 milioni di visualizzazioni, ha riacceso i riflettori sul fenomeno del “butsukari”, una pratica deliberata in cui individui frustrati urtano intenzionalmente gli estranei per sfogare il proprio nervosismo. L’incrocio di Shibuya è universalmente riconosciuto come uno dei luoghi più affollati del pianeta. In questo spazio iconico, migliaia di persone si incrociano a ogni cambio di semaforo, creando un flusso umano che è diventato una vera attrazione turistica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il lato oscuro di Tokyo: cos’è il ‘butsukari’, la pratica di sfogare la rabbia urtando gli estranei (anche i bambini)

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