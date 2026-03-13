Uno strano fenomeno si è diffuso nella Terra del Sol Levante e consiste nello spintonare per strada dei perfetti sconosciuti. Non si tratta di urti avvenuti in modo accidentale, ma di vere e proprie aggressioni camuffate da incidente. I giapponesi hanno ribattezzato questo comportamento con il termine butsukari otoko, che letteralmente significa "uomo che urta". Questi "incidenti", che di casuale non hanno niente, si verificano nei luoghi pubblici, dove si trova molta folla, come presso le stazioni ferroviarie o gli incroci stradali. Secondo gli esperti, che stanno cercando di comprendere le ragioni di questi attacchi, si tratterebbe di una di aggressività passiva che si scatena per scaricare lo stress. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Butsukari", così le persone vengono spintonate per strada, anche bambini: è allarme per la sua diffusione

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