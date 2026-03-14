Il Grana del Magnifico | ecco i caseifici vincitori della quarta edizione

Nella quarta edizione del concorso “Il grana del Magnifico”, il caseificio cooperativo Casanova di Besenzone e la Latteria sociale “Stallone” di Villanova d’Arda sono stati i vincitori. Il primo ha ottenuto il riconoscimento nella categoria stagionatura di 16-18 mesi, mentre il secondo si è distinto in un’altra categoria. La premiazione si è svolta durante la 544ª Fiera di Cortemaggiore.

Tutti i premiati dal panel dei giurati alla serata finale del concorso, promosso nell’ambito della 544° Fiera di Cortemaggiore Il caseificio cooperativo Casanova di Besenzone e la Latteria sociale “Stallone” di Villanova d’Arda, si sono aggiudicati il primo posto nella quarta edizione del concorso “Il grana del Magnifico” indetto nell’ambito della 544° Fiera di Cortemaggiore: il primo per la stagionatura 1618 mesi e il secondo per quella 2024 mesi. Per la giuria popolare ha vinto invece il grana padano del Caseificio Industria Casearia Colla Paolo di Santimento di Rottofreno. La serata - coordinata da Giulia Golino - e sponsorizzata dalla... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Nella sala consiliare la premiazione della quarta edizione del premio Endas "Radici d'Abuzzo": i vincitoriTutto pronto per la quarta edizione del premio “Radici d'Abruzzo” di Endas Abruzzo, che accende i riflettori sulle energie migliori della regione e... Premio Arfelli, ecco i vincitori della quarta edizioni: Vito Di Battista e Jacopo ZoncaGli scrittori Vito Di Battista e Jacopo Zonca sono i vincitori della quarta edizione del Premio letterario “Dante Arfelli”, promosso dal Comune con...